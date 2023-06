Paolo Bellini è stato arrestato. Ex Avanguardia nazionale, Bellini era stato condannato circa un anno fa. Per lui ergastolo in primo grado deciso dalla corte d’assise di Bologna. E’ considerato uno degli esecutori materiali della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. L’arresto, come conferma uno dei suoi legali, sarebbe avvenuto su ordinanza della corte d’assise d’appello di Bologna.

Paolo Bellini è stato condannato all’ergastolo con un anno di isolamento dalla Corte di assise di Bologna per la Strage del 2 agosto 1980, la bomba esplosa in stazione, 85 morti e 200 feriti.

Ex appartenente dell’organizzazione neofascista Avanguardia Nazionale, 68 anni, Bellini è il quinto attentatore della strage che costò la vita ad 80 persone. Con lui, in concorso, ci sono i Nar condannati in definitiva Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. Condannato in primo grado è invece Gilberto Cavallini. Bellini è stato imputato dopo che la Procura generale ha avocato l’inchiesta sui mandanti. Accusando, da morti, quindi non processabili, il capo della P2 Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D’Amato e Mario Tedeschi

