Papa Francesco sarà dimesso domani, potrà presiedere tutti i riti della Settimana Santa

Papa Francesco domani, sabato 1 aprile, sarà dimesso dal Gemelli. Il Pontefice si trova ricoverato al Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” a causa di una “bronchite su base infettiva”, da mercoledì pomeriggio. Il Papa potrebbe presiedere ma non celebrare i riti della Settimana Santa se ancora provato dalla malattia. Per questo la Santa Sede ha già messo a punto un piano alternativo.

Papa Francesco dimesso, il programma della Settimana Santa

Per la messa della Domenica delle Palme, 2 aprile, è stato chiamato Leonardo Sandri, arcivescovo argentino 79enne e vicedecano del Collegio cardinalizio. Il Giovedì Santo, al mattino, alle celebrazioni provvederà il vicario di Sua Santità per la diocesi di Roma: il cardinale Angelo De Donatis. Mentre alla messa in Coena Domini ci sarà l’Arciprete di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti.

A Pasqua sarà Giovanni Battista Re, Prefetto emerito della Congregazione per i vescovi, decano del Collegio cardinalizio e vescovo di Ostia. Se le condizioni di salute del Papa continueranno a migliorare, potrà essere comunque presente alla messa di Pasqua, il 9 aprile prossimo, anche se non celebrerà il rito in prima persona. Nulla si sa per quanto riguarda la Via Crucis, rituale che rappresenta l’essenza della cristianità e che ogni anno attira a Roma decine di migliaia di fedeli da tutto il mondo. In Vaticano si punta, comunque, ad avere Papa Francesco al Colosseo anche se a portare la croce saranno altri. È da capire anche che cosa accadrà per l’Angelus di domenica.

Forse dovresti anche sapere che…