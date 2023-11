Pensionato uccide la moglie strangolandola e poi tenta il suicidio ingerendo barbiturici

Un pensionato uccide la moglie strangolandola e poi tenta il suicidio prendendo dei barbiturici. Tutto è avvenuto a Fano.

Le prime notizie

Un pensionato di 70 anni, Angelo Sfuggiti, ex titolare di una pizzeria, ha strangolato la moglie, di 66 anni, Rita Talamelli, e poi ha ingerito dei barbiturici, nella casa di famiglia. A scoprire l’accaduto è stato uno dei figli della coppia, al rientro a casa. Sembra che la donna avesse problemi di salute, di tipo psichiatrico. L’uomo, che non è in gravi condizioni, è ricoverato all’ospedale Santa Croce.