In alta Valtrebbia è stato registrato il primo caso di peste suina africana in Emilia-Romagna, vicino Piacenza. Ne riferisce il quotidiano Libertà spiegando che sono stati alcuni escursionisti in gita in Valboreca, martedì, a trovare la carcassa di un cinghiale nei pressi di Pizzonero, al bivio per Suzzi, nel comune di Ottone, lungo il sentiero ”del postino”. Come prevede lo stato di allerta presente da due anni, il gruppo ha subito segnalato l’ungulato morto alle autorità competenti. I veterinari dell’Ausl ha prelevato l’animale e ha effettuato tutti i test che hanno concretizzato ieri sera l’ipotesi. Comunicata anche all’Atc del territorio, che si tratta di peste suina africana.

