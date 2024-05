Picchia con il mattarello la madre anziana, la moglie e il figlio minorenne

Un grave episodio di violenza domestica ha sconvolto la comunità di Statte, in provincia di Taranto. Un uomo di 34 anni ha aggredito la madre anziana, la moglie e il figlio minorenne con un mattarello di legno, al culmine di una lite scoppiata per futili motivi. Secondo le informazioni fornite dagli inquirenti, il 34enne non era nuovo a comportamenti violenti. La situazione è degenerata quando, in seguito a una discussione, l’uomo ha colpito sua madre con un pugno al viso, facendole perdere due denti. Non soddisfatto, ha continuato a colpirla con un mattarello, causando lesioni alla testa. A quel punto, la moglie e il figlio sedicenne sono intervenuti in difesa dell’anziana, ma sono stati a loro volta aggrediti prima di riuscire a fuggire e trovare rifugio presso una vicina.

L’allarme è stato lanciato grazie a una chiamata al numero unico 112 per le emergenze. I carabinieri sono intervenuti prontamente sul luogo dell’aggressione, arrestando l’uomo. Le vittime, soccorse dai sanitari del 118, sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata per ricevere le cure necessarie. Il 34enne è stato condotto in carcere, dove attende l’udienza di convalida dell’arresto. Questo tragico episodio mette in luce la necessità di una maggiore attenzione e intervento nei casi di violenza domestica, per proteggere le vittime e prevenire ulteriori tragedie.