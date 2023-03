Pipì nell’acqua santa della chiesa di Cervinara (Avellino), è la seconda volta in pochi mesi

Un uomo, o forse più, è entrato nella chiesa di Sant’Adiutore Vescovo di Cervinara (Avellino), ed ha fatto la pipì nell’acqua santa. La chiesa, che fa parte della Diocesi di Benevento, subì un episodio simile già qualche mese fa. Una vicenda che ha destato stupore e disgusto da parte dei cittadini. A scoprire quanto accaduto sono state le signore che la mattina erano andate in Chiesa per le pulizie.

Pipì nell’acqua santa della chiesa, secondo episodio a Cervinara

“Di fronte ad un atto così disgustoso quasi vengono meno le parole. È una vergogna, è inaccettabile che certe menti perverse continuino ad oltraggiare un luogo di culto; perché a prescindere dal credo religioso la cosa che mi indigna di più è la mancanza di rispetto per dei luoghi sacri”, commenta Stefania Cioffi, presidente dell’associazione A Croce Salus di Cervinara, “viene oltraggiata non solo la nostra parrocchia ed i nostri parroci, ma vengono oltraggiati i nostri ricordi, le nostre radici, i nostri valori, i nostri progetti. Non so quali siano i propositi di queste “menti perverse“, ma di una cosa sono certa: che come associazione, e come singoli cittadini, oggi vogliamo dire basta. Esprimiamo”, ha proseguito Cioffi, “tutto l’appoggio e la solidarietà ai nostri parroci, ma soprattutto ci impegniamo e ci impegneremo alla riqualificazione di luoghi abbandonati, all’attuazione di progetti sul e per il territorio, ad occasioni di crescita individuale e culturale. La nostra piazza, la nostra gente, la nostra Cervinara non dovrà mai più essere rappresentata da certi avvenimenti. Che il nostro tempo di Quaresima continui all’insegna della preghiera e dell’amore. Portiamo avanti propositi di condivisione, comunione e di crescita e vi aspettiamo”, ha concluso la presidente, “il 6-7 Aprile per la 31esima edizione della Via Crucis Vivente di Cervinara”.

Forse dovresti anche sapere che…