Una bimba di tre anni è stata azzannata alla testa da un pitbull. Il grave incidente è avvenuto lunedì sera a Rodi Milici, in provincia di Messina, dove l’aggressione del cane ha causato alla piccola profonde ferite in diversi punti della testa e la frattura di una vertebra cervicale.

Bimba operata alla testa dopo attacco pitbull, è in pericolo di vita

La vittima è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e tuttora è ricoverata in terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Messina. L’operazione ha visto impegnata un’équipe di specialisti composta da neurochirurgo, otorino e oculista che sono intervenuti per i danni riportati alla testa. Le sue condizioni sono stabili ma restano gravi, motivo per i medici non hanno sciolto la prognosi.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione da parte degli inquirenti, a mordere la piccola è stato il pitbull di proprietà di un parente. Sono ancora sotto choc il padre e la madre della piccola vittima, che sono stati ascoltati dai magistrati della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, che indagano sul tragico ferimento.

