Previsioni meteo per il weekend: piogge e temperature come in autunno

Le previsioni meteo per il weekend ci dicono di piogge e temperature autunnali al Centronord e sole al Sud. Sono le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione de iLMeteo.it, secondo il quale a causare il maltempo sarà un nuovo ciclone, il terzo della settimana, tra Sardegna e Liguria. “Questo vortice – precisa – porterà un nuovo peggioramento marcato al Centronord durante il weekend. Mentre nel meridione divamperà una fase più calda con 26-28 gradi in particolare tra Sicilia e Puglia”.

Le previsioni meteo per il weekend

Sarà quindi una Festa della Mamma, domenica prossima, a due facce a livello meteorologico. L’accumulo totale di pioggia al Centro e al settentrione, previsto da ieri fino a domenica, supererà i 200 mm in alcune regioni: in particolare sono attesi picchi di 250 mm tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, 100-150 mm anche tra Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. In pratica la pioggia, che normalmente cade in un mese e mezzo, arriverà in 5 giorni al Centro-Nord.

Nelle prossime ore, intanto, sono attese piogge localmente molto forti sul Triveneto, dal pomeriggio in parziale estensione al Nord-Ovest e lungo la dorsale appenninica; non mancheranno schiarite all’estremo Sud. Domani, continua Garbinato, “il tempo sarà simile, ancora con piogge diffuse al Nord, sparse anche al Centro e con temperature in aumento al meridione”. Garbinato, inoltre, invita a “fare attenzione a qualche fenomeno più intenso verso la Liguria”.

Il meteo giorno per giorno

Venerdì 12. Al nord: piogge su molte regioni. Al centro: spiccatamente instabile. Al sud: in gran parte soleggiato e caldo. Sabato 13. Al nord: maltempo in arrivo, specie dal pomeriggio. Al centro: peggiora diffusamente dal pomeriggio. Al sud: molto instabile. Tendenza: domenica con piogge sparse. Nuova settimana all’insegna dell’instabilità diffusa, sole prevalente al mattino e temporali nel pomeriggio.

Forse dovresti anche sapere che…