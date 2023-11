Atteso l’arrivo di un fronte freddo con calo delle temperature entro il weekend e possibile maltempo la prossima settimana. Il campo di alta pressione disteso verso il Mediterraneo occidentale porta condizioni di tempo stabile anche in Italia. Clima piuttosto mite per il periodo con temperature da 6 a 8 gradi al di sopra delle medie del periodo.

Arriva il freddo nel weekend

Nel weekend però, viene confermato il transito di un fronte freddo sulla Penisola: temperature in calo con valori anche di qualche grado sotto media sulle regioni meridionali entro il fine settimana.

Qualche precipitazione è attesa soprattutto su medio Adriatico e Sud ma con rapido miglioramento proprio nel corso del weekend. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana indicano la possibilità di una nuova fase maltempo con un vortice di bassa pressione in discesa dal mare del Nord verso il Mediterraneo. I dettagli sull’evoluzione al momento restano tutti da confermare.

Temperature in netto calo

La svolta climatica si manifesterà a partire da venerdì 17 novembre, quando avremo un netto abbassamento delle temperature, sia massime, sia minime. Questa prima ondata di freddo della stagione colpirà principalmente i Balcani, ma influenzerà parzialmente anche l’Italia, in particolare con un’intensificazione dei venti. Questi venti freddi determineranno un vero e proprio crollo delle temperature massime su gran parte del territorio nazionale.

Il calo delle temperature proseguirà poi anche sabato 18 novembre quando si prevede un ulteriore abbassamento dei valori minimi. Questo sarà dovuto, oltre che ai venti settentrionali, anche ai cieli sereni che favoriranno una rapida dispersione del calore verso la libera atmosfera. Le Regioni settentrionali e le vallate interne del Centro saranno le zone più colpite, con temperature che potrebbero addirittura scendere fino a valori prossimi o anche inferiori allo zero. Attese così le prime gelate della stagione, non solo in montagna, ma anche in pianura.

Le previsioni meteo per venerdì 17 novembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare, foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi occidentali e sulla Liguria, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati rovesci sulla Toscana, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli irregolarmente coperti e locali precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Precipitazioni in arrivo sulla Campania nella notte. Temperature minime e massime in diminuzione.