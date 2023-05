Le previsioni meteo per i prossimi giorni e per il weekend ci dicono che ci sarà un po’ di sole, ma per il caldo quasi estivo bisognerà aspettare. Come riporta Il Meteo.it infatti il mese di maggio negli ultimi anni aveva scenari meteo-climatici ben diversi e votati principalmente al caldo, già quasi da piena estate. Ma è tutta questa primavera 2023 che si avvicina molto di più a quelle old-style, quando sia il mese di aprile, sia quello di maggio, erano quasi sempre caratterizzati da alti e bassi.

Il meteo per i prossimi giorni e il weekend

Se nei prossimi giorni le cose cominceranno a cambiare, il super caldo non arriverà. Non a brevissimo almeno. Ci sarà bel tempo, ma ancora non sarà presente il protagonista assoluto del super caldo, ovvero l’anticiclone africano e l’Italia continuerà così a vivere in un contesto di temperature gradevolmente estive, ma moderate. Il caldo comincerà a farsi sentire grazie a un discreto soleggiamento e farà altrettanto anche per tutto il corso del weekend, ma non sarà super caldo.

Nel corso del weekend solo una lieve flessione delle colonnine di mercurio, a causa dell’incedere di venti più freschi settentrionali. Sarà tuttavia una diminuzione molto contenuta che lascerà un clima molto gradevole, in un contesto caldo, senza eccessi. Se tutto verrà confermato, anche all’inizio della prossima settimana le temperature seguiranno il medesimo percorso.

