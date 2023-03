Previsioni meteo prossimi giorni, ancora sole ma aprile porterà freddo e maltempo

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Torna il sole su gran parte dell’Italia grazie all’allontanamento verso est della saccatura depressionaria e alla rimonta dell’alta pressione sui settori occidentali del continente. Così gli ultimi giorni di marzo vedranno condizioni meteo più stabili e temperature in generale rialzo ma “con aprile potrebbero tornare freddo e maltempo”.

Primo weekend di aprile col maltempo

Secondo il Centro Meteo Italiano, infatti, “è ancora presto per scendere nei dettagli ma una perturbazione seguita da aria più fredda potrebbe raggiungere il Mediterraneo già nel primo weekend del mese. Tempo in peggioramento tra sabato e domenica con temperature in calo e possibilità di neve su Alpi e Appennino”.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Mercoledì 29 marzo nuvolosità irregolare su Liguria, Toscana, Alpi e Prealpi con qualche isolata pioggia o pioviggine tra Liguria e alta Toscana. Qualche addensamento anche tra Lazio e Campania ma senza fenomeni. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento su valori miti. Venti meridionali da deboli a moderati. Mari mossi.

Giovedì 30 marzo nuvoloso al Nord con qualche pioggia su Liguria, Alpi, Prealpi e pedemontane, in serata fino al Friuli. Fenomeni assenti o solo occasionali sul resto del Nord. Soleggiato altrove salvo annuvolamenti lungo la fascia tirrenica ma con bassa probabilità di fenomeni. Temperature in lieve ulteriore aumento. Venti tesi meridionali con mari mossi o molto mossi.

Venerdì 31 marzo nuvolosità irregolare al Nord con qualche rovescio a carattere sparso su Alpi, Prealpi e pedemontane in rapida attenuazione da ovest entro il pomeriggio, fenomeni più isolati sulle alte pianure. Qualche annuvolamento anche lungo le regioni tirreniche ma per lo più sterile. Soleggiato altrove. Temperature in ulteriore lieve aumento con massime molto miti al Sud e sulle Isole. Venti meridionali moderati.

