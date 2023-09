Previsioni meteo weekend, ancora caldo con picchi di 37 gradi. Temporali al Sud

Le previsioni meteo per il secondo weekend di settembre dicono di poche variazioni con il caldo che sarà ancora dominante tra Europa e Mediterraneo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano per la prossima settimana temperature al di sopra delle medie anche di 4-6 gradi per molti giorni. Solo con l’arrivo della terza decade di settembre aumentano le probabilità per un peggioramento meteo di stampo autunnale ma al momento sono solo ipotesi che andranno confermate.

Fino a metà mese caldo come a luglio

Il caldo aumenterà dal weekend portando tra domenica e lunedì picchi di 36-37 gradi in Toscana e oltre i 30-32 su quasi tutta la Penisola; lo stesso caldo possederà ancora il Nord Europa con valori 12 gradi superiori alle medie del periodo tra Inghilterra, Francia, Germania e fino alla Svezia. Ci saranno sole e caldo al centro-nord fino a metà mese, salvo qualche passaggio nuvoloso dalla prossima settimana, tempo instabile invece tra Calabria e Sicilia fino a sabato poi ritorno dell’alta pressione.

Le previsioni meteo per il weekend

Venerdì 8. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: veloci rovesci su Cilento, Pollino, Calabria e Sicilia.

Sabato 9. Al nord: bel tempo. Al centro: bel tempo. Al sud: temporali residui su Calabria e Sicilia poi sole.

Tendenza: sole e caldo fino a metà mese, salvo veloci passaggi nuvolosi al Nord la prossima settimana.