Prezzi di benzina e diesel in assestamento sulla rete carburanti. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel risultano nuovamente in lieve aumento. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 21 dicembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,771 euro/litro (1,769 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,760 e 1,783 euro/litro (no logo 1,768). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,733 euro/litro (contro 1,732), con i diversi marchi tra 1,724 e 1,746 euro/litro (no logo 1,730).

Prezzi di benzina e diesel al servito

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,913 euro/litro (rispetto a 1,912), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,852 e 1,981 euro/litro (no logo 1,825). La media del diesel servito è 1,876 euro/litro (prima 1,875), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,815 e 1,939 euro/litro (no logo 1,786). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,723 e 0,742 euro/litro (no logo 0,709). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,424 e 1,576 (no logo 1,446).

