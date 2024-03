Un incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus, dove è morto un ragazzo di 19 anni, si è verificato questa notte sull’autostrada A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud. La Polizia stradale è ancora sul posto con i soccorsi, 118 e vigili del fuoco. E’ successo intorno alle 3 ed è stato organizzato un trasporto per le altre persone fino ad un’area di servizio dove poi arriva un bus sostitutivo. Una delle persone soccorse dal 118 è stato portato in ospedale in condizioni ritenute gravi. La prima ricostruzione della dinamica indica che l’autobus ha fatto tutto da solo, perdendo il controllo e finendo contro il new jersey in cemento sul lato destro della carreggiata, per motivi da accertare.