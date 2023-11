Dove si vive di più in Italia? Le province autonome di Trento e Bolzano sono tra le Regioni europee con le più alte aspettative di vita alla nascita. E’ quanto emerge dai dati pubblicati da Eurostat. In particolare nella provincia di Trento per le donne si è registrata una media di 86,7 anni, seconda sola ad alcuni territori spagnoli, dove l’aspettativa, per il sesso femminile, è di oltre 87 anni, con la Comunidad de Madrid in testa con una media di 88,2 anni.

La provincia autonoma di Bolzano, si trova invece tra le prime dieci regioni europee per aspettativa di vita alla nascita degli uomini, con una media di 81,8 anni. In Italia, tra le regioni con aspettative più basse, si trovano Sicilia e Campania. Per entrambe la media per le donne è di 83,3 anni e per gli uomini rispettivamente 79,2 e 78,7. Tutte le regioni italiane si trovano comunque al di sopra della media Ue che è di 82,9 anni per le donne e 77,2 per gli uomini.

Nord, Centro e Sud: dove si vive di più in Italia

È interessante osservare che ci sono differenze all’interno della stessa Italia, soprattutto tra Nord e Sud. I dati più recenti dell’Istat (che divergono leggermente rispetto a quelli di NiceRx) segnalano che gli uomini nel Nordest alla nascita hanno 81,6 anni di speranza di vita, le donne 85,9.

Nel Sud Italia, invece, gli uomini si piazzano a 80,2 anni e le donne a 84,5. Nel Nordovest e nel Centro l’aspettativa per le donne è uguale (85,5 anni), mentre gli uomini hanno di fronte, sempre mediamente, 81,3 anni nel primo caso e 81,1 nel secondo.

E nel resto del mondo?

Secondo i dati della Banca Mondiale i Paesi in cui l’aspettativa di vita è più alta sono europei e asiatici. L’aspettativa di vita è riportata con dati “medi”, che riguardano cioè sia le persone di sesso femminile che quelle di sesso maschile. Ma in genere sono le donne a vivere più a lungo.

In prima posizione troviamo il Giappone. Qui i maschi vivono in media 81,47 anni e le femmine 87,57. Ma va ricordato che sono dati modellati su grandi numeri attraverso delle medie.

Sempre secondo i dati della Banca Mondiale al secondo posto c’è un paese europeo: il Liechtenstein. Al terzo posto la Svizzera, con una media di aspettativa di vita di 83,85 anni (81,90 per i maschi e 85,90 per le femmine).