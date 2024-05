Una ragazza di 26 anni è stata trovata senza vita in un appartamento a Ciampino. Il drammatico ritrovamento è stato fatto da un 39enne, un piccolo imprenditore romano, che ha trascorso la serata con la giovane, sua dipendente, e l’ha trovata priva di sensi sul divano di casa sua al mattino seguente. Allarmato, l’uomo ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze. I carabinieri hanno effettuato i rilievi scientifici sul posto. Non sono stati trovati segni di ferite o violenza sul corpo della giovane, suggerendo che il decesso potrebbe essere dovuto a un malore. La ragazza sarebbe morta per un’emorragia interna. “Abbiamo assunto cocaina”, ha confessato l’uomo. L’autopsia sarà fondamentale per determinare le esatte cause della morte e per escludere o confermare eventuali ipotesi di intossicazione da droghe. Fino a quando non saranno disponibili i risultati dell’autopsia, rimarranno aperte diverse possibilità riguardo alle circostanze della tragica morte della giovane donna.