Un ragazzo rimasto ferito per una caduta in montagna e impossibilitato a muoversi si è salvato facendo segnali luminosi con il cellulare. Consentendo così a un elicottero che stava sorvolando la zona, a quota 2.400 metri, nel comune di Villa di Chiavenna, in provincia di Sondrio, di individuarlo. Ieri pomeriggio il 18enne, residente in provincia di Bergamo, è scivolato su un pendio ghiacciato, riportando un trauma a una spalla. Quindi ha chiesto aiuto. Da terra sono partite le squadre del Soccorso Alpino e della GdF, da Como è decollato l’elicottero dell’Areu, abilitato al volo notturno, che ha recuperato e portato a valle il ragazzo, poi trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso si sono concluse nella notte.

