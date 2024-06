Ragazzo investito da un bus va in ospedale, esce e viene investito da un altro bus

Un ragazzo di 30 anni di Rivoli in provincia di Torino, è finito in ospedale per ben due volte in un solo giorno. Il ragazzo è stato investito da un bus per ben due volte nella stessa giornata. La prima volta è successo in corso Susa. Qui, il giovane era caduto rovinosamente nello scendere dal bus ed era quindi finito in ospedale. Una volta fuori dall’ospedale il 30enne è stato travolto da un secondo bus che era in retromarcia, finendo nuovamente ricoverato. Questa volta è andata peggio: il ragazzo ha riportato diverse fratture.

Il ragazzo investito da due autobus nello stesso giorno: in entrambi i casi era ubriaco

Per ricostruire la dinamica dei fatti di entrambi gli incidente, stanno indagando i Carabinieri e la polizia locale. A quanto pare, in entrambi i casi il 30enne era visibilmente ubriaco. Il primo incidente sarebbe stato quindi provocato da una perdita di equilibrio. Il secondo invece da una disattenzione.