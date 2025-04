Tra le notizie che arrivano oggi dal mondo ci sono diversi casi di cronaca, dagli Stati Uniti al Myanmar. Come ogni giorno, vediamo gli aggiornamenti nel dettaglio.

Partiamo dagli Stati Uniti, dove un bambino di cinque anni è morto in Florida per aver bevuto un succo di mela che conteneva metanfetamina. La madre aveva lasciato la bevanda in una stanza d’albergo e il piccolo ha ingerito un sorso dalla bottiglia. Il bimbo ha riferito alla babysitter che la bevanda “aveva un sapore strano”, poi ha iniziato a tremare, agitarsi, sudare, diventando incosciente prima di morire. La madre è stata incriminata.

Spostiamoci in India. Nello stato centrale del Madhya Pradesh, otto persone sono morte dopo aver inalato gas tossici durante la pulizia di un pozzo vecchio quasi 150 anni. La pulizia era stata avviata in vista di un rituale di immersione in occasione del Gangaur, una festa indù che celebra la divinità Gauri il 4 aprile.

Passiamo al Regno Unito per una scoperta che riguarda i dinosauri. I ricercatori dell’Università di Edimburgo hanno esaminato decine di impronte degli animali preistorici a Prince Charles’s Point, nella penisola di Trotternish dell’isola. Dall’analisi è emerso che 167 milioni di anni fa, i dinosauri carnivori e le loro prede erbivore condividevano gli stessi abbeveratoi. Tra i dinosauri c’erano i megalosauri carnivori, antenati del Tyrannosaurus rex, che si abbeveravano negli stessi luoghi degli erbivori dal collo lungo, fino a tre volte più grandi di un elefante.

In Cile fa discutere la decisione della Corte costituzionale di accogliere la richiesta dell’opposizione di rimuovere Isabel Allende dalla carica di senatrice. La scrittrice ha violato l’obbligo costituzionale di non stipulare contratti con lo Stato nel caso della vendita della casa appartenuta a suo padre Salvador Allende. La corte composta da dieci membri ha preso la decisione con otto voti contro due: si tratta della prima volta che il massimo tribunale accoglie una richiesta di rimozione di un membro del potere legislativo.

Concludiamo con una notizia che ha fatto il giro del mondo. Tra i luoghi colpiti dai dazi imposti dal presidente americano Donald Trump ci sono anche delle zone abitate soltanto dai pinguini nell’Oceano Indiano Meridionale. Parliamo delle isole Heard e McDonald, inserite nell’elenco dei patrimoni dell’umanità dell’Unesco, ricoperte all’80% di ghiaccio. Sono prive di attività imprenditoriale e men che meno di esportazioni.