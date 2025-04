La notizia del giorno è il nuovo crollo delle borse mondiali per i timori legati alle conseguenze dei dazi decisi da Donald Trump. La Borsa di Tokyo ha chiuso ai minimi da otto mesi: : -2.75%. In picchiata anche Milano che ha chiuso a -6,53%, dato che si avvicina molto al crollo avuto dopo l’11 settembre. Malissimo anche Wall Street che si prepara ad una delle peggiori chiusure della sua storia. In Italia, Giorgia Meloni ha parlato della situazione dicendo che “i dazi danneggeranno sia la Ue sia gli Usa”. La premier ha però aggiunto che il “panico e l’allarmismo possono fare più danni dei dazi”. Per quanto riguarda la cronaca, oggi c’è stato un prete denunciato per non essersi fermato dopo aver investito una motociclista. In Trentino un 19enne è stato arrestato per aver ucciso il padre con un coltello da cucina. In Liguria invece, il corpo di una donna è stato ritrovato senza vita nel fiume Entella. E infine, perché no, l‘eroina del giorno: la signora che ha vinto 2,5 milioni di dollari alla lotteria ma che ha regalato la giacca con dentro il biglietto fortunato.

Ecco le notizie principali di oggi:

Le notizie del giorno, Wall Street si prepara ad una delle peggiori chiusure della storia. Meloni: “Dazi sbagliati, danneggeranno sia la Ue sia gli Usa”

Il Governo approva il decreto Sicurezza, Meloni: “Non potevamo più aspettare”. Scontri al sit-in organizzato per protestare contro la norma

Uccide il padre a coltellate per difendere la madre e si costituisce dai Carabinieri

Maestra porta gli alunni sulla riva del fiume e trova un cadavere di donna

La storia della studentessa morta per shock anafilattico dopo aver mangiato un panino a Roma

Travolta e uccisa sulla moto da un pirata della strada, indagato un prete che non si è fermato dopo l’incidente

LE NOTIZIE DAL MONDO, dal bambino di 5 anni morto per aver bevuto un succo corretto con metanfetamina a Trump che mette i dazi nelle isole abitate solo dai pinguini

Cosa prevede il decreto legge sul femminicidio e la proposta di educazione affettiva nelle scuole

Quanto ci costano i dazi Usa: per le famiglie italiane la tassa Trump vale 160 euro l’anno

L’eroina del giorno, la signora che vince 2,5 milioni alla lotteria ma regala la giacca con dentro il biglietto fortunato