Un ragazzo di 16 anni è morto travolto da una valanga mentre sciava fuori pista

Un ragazzo di 16 anni è morto sotto una valanga durante un fuoripista a Plan in val Passiria, in Alto Adige. L’incidente, avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 3 marzo, non ha avuto però testimoni. L’allarme è stato lanciato in serata dai familiari per il mancato rientro del giovane. Sono subito scattate le ricerche e poco dopo le ore 21 il corpo ormai senza vita del 16enne è stato trovato sotto una valanga. Il pericolo valanghe lungo la cresta di confine attualmente è di grado 3 su 5 (marcato), dopo le nevicate dei giorni scorsi. Si tratta della seconda vittima di valanghe negli ultimi giorni in Alto Adige.

La vittima della valanga in val Passiria è Markus Raffl, un 16enne del posto. Il giovane sarebbe salito in quota, poco prima della chiusura degli impianti, per poi scendere a valle in un fuoripista. Durante la discesa è stato travolto dalla slavina. Il freeride, il fuoripista, è molto popolare tra i giovani in Alto Adige. Le discese nella neve fresca, lontano dalle affollate piste battute, spesso vengono immortalate con le action cam, le telecamerine montate sul casco. Le riprese mozzafiato vengono poi pubblicate sui canali social. Mercoledì scorso un turista tedesco di 22 anni era morto sotto una valanga durante un’escursione di scialpinismo a Racines. I due compagni, un uomo e una donna, sono stati invece recuperati in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano e ormai sono fuori pericolo.