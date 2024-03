Alessio Giannaccari, 20enne di Lecce, è stato trovato morto ad Amsterdam. Di lui non si avevano notizie da sabato. La sua foto era stata diffusa sui social dai genitori preoccupati perchè non riuscivano a mettersi in contatto col figlio. A dare l’allarme alle autorità olandesi è stato il padre del giovane, un imprenditore nel settore della ristorazione. Sua madre è un avvocato. Il giovane si era trasferito all’inizio dell’anno ad Amsterdam dove da circa un mese aveva trovato lavoro come cameriere in un ristorante. Le ricerche, purtroppo, si sono concluse con un tragico epilogo nella tarda mattinata di oggi, martedì 19 marzo: il corpo di Alessio è stato ritrovato vicino ai binari della Holendrecht metro station di Amsterdam, alla periferia della città. Le cause della morte sono tutte ancora da accertare. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.