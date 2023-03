Reggio Calabria, 85enne va via di casa per una settimana e quando torna trova la serratura cambiata e l’abitazione occupata

Un 85enne si è assentato per una settimana dalla propria abitazione ma quando è rientrato ha trovato la serratura cambiata e non ha potuto entrare. Dopo la segnalazione da parte dell’uomo, raccolta dalla centrale operativa del comando della Polizia locale e dai Vigili del fuoco, è stata avviata un’indagine che ha permesso alla Polizia locale di denunciare in stato di libertà tre persone accusate di violazioni di domicilio, occupazione abusiva di immobile di edilizia residenziale pubblica, falso ideologico e materiale e simulazione di reato.

Serratura cambiata e non solo

I tre, secondo l’accusa, falsificando alcuni atti e rendendo dichiarazioni mendaci a pubblici ufficiali, erano riusciti a farsi intestare anche l’utenza elettrica dell’immobile e ad avviare le pratiche per il riconoscimento della residenza. Le manovre fraudolente sono state però smascherate dalla polizia locale che ha riconsegnato l’alloggio all’anziano, seppur malconcio e spoglio dei mobili accatastati dagli abusivi nei seminterrati della palazzina.

