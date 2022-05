Riccardo Passarotto è morto a 25 anni, incidente in moto per l’ex campione del Mondo di pattinaggio (foto ANSA)

L’ex campione mondiale di pattinaggio in linea Riccardo Passarotto, 25 anni, di Rovigo, è morto in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 maggio, nella frazione di Buso.

Incidente in moto a Rovigo, morto l’ex campione del Mondo di pattinaggio Riccardo Passarotto

Secondo una prima ricostruzione il giovane stava tornando a casa in moto quando ha perso il controllo andando a urtare violentemente una centralina dell’Enel. L’incidente si è verificato verso le 21.30 di ieri sera, in via Nievo, la strada che conduce a Buso. Riccardo aveva da pochi giorni acquistato la sua moto.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Sul posto sono intervenuti gli operatori del Suem 118, che lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Ora, alla ricostruzione della dinamica sta lavorando il personale della polizia stradale, accorso sul posto per i rilievi dopo il primo intervento dei colleghi delle Volanti.

Al momento – come prima ipotesi – si pensa a una perdita di controllo della moto, avvenuta mentre il giovane stava viaggiando con direzione Buso, per raggiungere la propria abitazione. La moto avrebbe quindi attraversato tutta la carreggiata, per schiantarsi contro la centralina Enel. Un impatto fatale.

Chi era Riccardo Passarotto

Riccardo Passarotto, iridato di pattinaggio nel 2015, dopo il ritiro dalle competizione aveva intrapreso la carriera di livello di body building e istruttore alla palestra First Fit di Rovigo.