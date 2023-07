Ricercato da 24 anni per banda armata: era in un resort a Milano Marittima

Era ricercato da 24 anni per banda armata e associazione sovversiva. Yildirim Kaya, 52enne originario della Turchia ma residente in Germania, è stato arrestato mercoledì scorso dai carabinieri in un resort di Milano Marittima, sul litorale ravennate, nel quale si era recato per un periodo di vacanza. Su di lui pendeva dal 3 luglio 1999 un mandato di cattura europeo per essere estradato nel suo Paese d’origine. È accusato di avere avuto parte in assalti nei quali si erano registrati vari decessi. Ora – come riferito da due quotidiani locali – si trova in carcere a Ravenna.

