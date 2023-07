Rischia di annegare nel sottopasso allagato, 64enne salvata dai poliziotti a Monza

Una donna di 64 anni, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato dalla pioggia a Monza, dopo essere caduta dal giardino di casa, è stata salvata da quattro poliziotti mentre rischiava di affogare in tre metri d’acqua.

Rischia di annegare nel sottopasso a Monza

Gli agenti hanno soccorso anche un autrasportatore, rimasto bloccato sul mezzo. Le due pattuglie stavano verificando i danni provocati dal maltempo in via Casati, quando hanno visto la donna annaspare nel tentativo di tenere fuori la testa per respirare. Tutti e quattro si sono gettati in acqua e sono riusciti a raggiungerla e trascinarla fuori.

Risucchiata dall’acqua nel suo giardino

La donna, fortunatamente illesa, ha poi spiegato di essere stata risucchiata dall’acqua dopo aver aperto la porta di casa sua che dà sul giardino, e di essere scivolata per circa 10 metri fin dentro al sottopasso. Dopo aver lasciato la donna nelle mani dei soccorritori del 118, i poliziotti hanno aiutato l’autista di un camion a uscire dall’abitacolo del mezzo, ormai invaso dall’acqua mettendolo al sicuro.

