Un bimbo di tre anni e otto mesi, affetto da leucemia mieloide, ha subito un doppio trapianto all’Irccs Sant’Orsola di Bologna. Prima di midollo, poi di microbiota. È il più piccolo paziente in Europa trattato con questa procedura, nella letteratura è il secondo caso al mondo. Ora è guarito ed è stato dimesso. Ad annunciarlo il Policlinico in una conferenza stampa. Il bimbo è arrivato all’ospedale di Bologna dalla Bosnia, grazie al supporto dell’Associazione Ageop-Ricerca. Il piccolo ha ricevuto la donazione delle cellule staminali emopoietiche dalla madre, ma dopo il trapianto si è presentata la GvHD intestinale, grave complicanza da malattia del rigetto.

Ricoverato per due mesi e sottoposto a terapia immunosopressiva, anche con un farmaco sperimentale, non è migliorato. I medici, a fronte dei sintomi severi e preoccupanti, hanno deciso per il trapianto di microbiota dopo aver ricevuto l’autorizzazione del Centro Nazionale Trapianti. Il bambino è stato sottoposto a due infusioni di microbiota; subito la sintomatologia è regredita ed è potuto tornare a casa con la sua famiglia.

Forse dovresti anche sapere che…