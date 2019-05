ROMA – Sono stati fermati cinque uomini per la rapina avvenuta nella notte tra domenica e lunedì 6 maggio in zona Montesacro a Roma e costata la vita ad una donna di 89 anni, Anna Tomasini, originaria di Napoli. Tre dei cinque sono stati fermati nel Lazio, uno a Ventimiglia e un altro a Torino. A portare ai cinque anche le immagini delle telecamere di video sorveglianza della zona.

Nella notte tra domenica e lunedì i ladri si erano introdotti nell’appartamento dell’anziana, al secondo piano di un palazzo in via Pizzo Bernina, passando da una finestra. La donna li aveva sorpresi e aveva gridato, attirando l’attenzione dei vicini. A quel punto i ladri l’hanno colpita alla testa e la donna è caduta a terra, riportando una grave commozione cerebrale.

La donna è stata soccorsa dal 118 e ricoverata in ospedale in codice giallo per un trauma cranico e una ferita alla testa, ma è morta il giorno dopo.

Due settimane fa a Monterotondo, vicino a Roma, in un tentativo di rapina un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un proiettile sparato dal figlio del proprietario dell’abitazione che in quel momento si trovava in casa con la fidanzata.

L’uomo, Andrea Pulone, è ora indagato per eccesso colposo di legittima difesa. I complici del sedicenne, di origine albanese, si trovano in carcere: si tratta di un uomo di 34 anni e di uno di 19 anni. Dalle indagini è emerso che i tre non erano nuovi alle rapine in casa. (Fonti: Ansa, La Stampa)