A Roma, nel quartiere Centocelle, un ragazzino di 12 anni è morto dopo essere precipitato dal quinto piano del palazzo dove abitava. La tragedia è avvenuta proprio nei pressi della centrale piazza dei Mirti. La vittima è un ragazzino di soli 12 anni che dopo essere stato trasportato al vicino policlinico Casilino e deceduto poco dopo. Sulla tragedia stanno indagando i carabinieri della compagnia che hanno sentito alcune persone.

Centocelle, la morte del ragazzino e l’ipotesi suicidio

Ancora chiarire le cause della caduta. Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, i neppure quella di un gesto volontario. La morte del ragazzo ha scosso il quartiere anche perché il dodicenne è precipitato nella piazza centrale a quell’ora frequentata da molte persone. Come scrive Repubblica le indagini proseguono per accertare l’esatta dinamica della tragedia. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto il ragazzo sporgersi dal balcone e cadere. Altri avrebbero riferito di ritardi nell’arrivo dell’ambulanza.

