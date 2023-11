A Roma Sud, nel Municipio IX, un vitello scatena il panico tra i passanti mentre circola libero per la strada (qui il video). Dopo il caso del leone Kimba a Ladispoli, un altro animale scorrazza libero per le vie della Capitale.

Vitello in libertà fra le vie di Roma

In un video diventato virale sui social si vede l’animale passeggiare indisturbato al centro della strada, salvo poi cominciare a correre spaventando i passanti. Al momento, non è chiaro a chi appartenga il vitello né se sia ancora in libertà.

Nuovo caso dopo il leone di Ladispoli

Momenti di paura a Ladispoli, vicino Roma, dove sabato pomeriggio un leone è fuggito da un circo. Il felino si era aggirato a lungo per alcune strade della cittadina, ed era stato filmato da diverse persone. “Evitate gli spostamenti”, aveva avvertito sui social il sindaco della località sul litorale laziale. Solo nella serata l’animale è stato sedato e messo in sicurezza. All’operazione hanno partecipato polizia, carabinieri e altre forze dell’ordine. Il caso ha fatto anche esplodere la polemica sui circhi che usano animali.