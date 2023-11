Roma, svastiche sui muri del Ghetto Ebraico: raid antisemita nella notte

Scritte antisemite in piazza delle Cinque Scole, nel quartiere ebraico. Il graffito mostra la Stella di David a sei punte equiparata ad una svastica. A denunciare i disegni antisemiti attraverso la sua pagina social è Lorenza Bonaccorsi, presidente del Primo Municipio. “Condanniamo fermamente il gesto. Roma città di pace rifiuta ogni forma d’odio”, commenta Bonaccorsi. Altre scritte sono apparse in Piazza di Monte Savello e via di Monte Savello.

A indagare sugli atti vandalici a sfondo razziale sono i carabinieri del comando provinciale, che stanno cercando l’autore o, non è escluso, gli autori. L’ipotesi è che chi le ha fatte abbia agito nella notte o nelle prime ore del mattino. Sono in fase di acquisizione le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

L’oltraggio alle pietre d’inciampo

Intanto la procura di Roma indaga per danneggiamento aggravato dall’odio razziale, in relazione all’oltraggio di quattro pietre d’inciampo avvenuto nella zona di Trastevere nei giorni scorsi. “Se fosse confermato che si tratta di un atto di profanazione deliberato, sarebbe gravissimo. Le pietre d’inciampo per la nostra comunità e per tutti i romani hanno un alto e drammatico significato di memoria e omaggio alle vittime della follia antisemita. Mi auguro che non si ripeta anche da noi quanto purtroppo sta avvenendo in altri Paesi europei, in particolare a Parigi. Ribadisco la piena fiducia nella vicinanza e vigilanza delle istituzioni e delle forze dell’ordine”. Queste le parole del presidente della Comunità Ebraica di Roma, Victor Fadlun.

“A Trastevere due pietre d’inciampo dedicate a due vittime romane della Shoah, deportate nel campo di sterminio di Auschwitz, sono state oltraggiate. Roma condanna fermamente questo gesto inaccettabile e miserabile. Solidarietà a tutta la Comunità Ebraica della nostra città”, il commento del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.