Morire a 14 anni per provare l’ebrezza di guidare un trattore. Accade a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria dove Vincenzo, 14 anni appena, è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo sul quale era salito all’insaputa dei genitori.

La tragedia si è consumata in un terreno di proprietà della famiglia della giovanissima vittima, che gestisce un agriturismo in contrada Barbasano.

14enne schiacciato dal trattore, le chiavi rubate nel cassetto

Il 14enne, secondo quanto si è potuto apprendere, avrebbe trovato le chiavi del mezzo, senza targa, in un cassetto e si sarebbe messo alla guida.

Immediati sono stati i soccorsi ma il giovane, per la gravità delle ferite riportate, è deceduto poco dopo. Sul luogo dell’incidente, in contrada Barbasano, sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

14enne schiacciato dal trattore, a dicembre era scomparso per 1 giorno

La giovane vittima, lo scorso mercoledì, aveva sostenuto gli esami di terza media. Non è stato il primo episodio di incoscienza: a dicembre scorso il 14enne aveva fatto perdere le sue tracce tenendo tutti in apprensione per quasi un giorno.

In quel caso la vicenda si era conclusa positivamente: fu infatti ritrovato a Rosarno a casa di un amico.

