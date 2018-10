ROMA – Sabrina Misseri non avrà permessi premio. A dichiararlo è il suo avvocato Franco Coppi, che intervistato da Storie Italiane su Rai 1 ha spiegato che la Misseri non ha ancora maturato i 10 anni necessari sia agli sconti di pena che alla possibilità di ottenere un permesso.

Coppi ha anche raccontato dei sentimenti di Sabrina nei confronti di Michele Misseri: «Nei confronti del padre non prova neanche risentimento, prova soltanto pietà e compassione. Naturalmente, voi potete capire, quale sia il suo stato d’animo di fronte a un padre che l’ha accusata, come lei ritiene e anche io ritengo, ingiustamente».

Intanto la Corte Europea dei Diritti Umani ha giudicato ammissibile il ricorso della Misseri e Coppi ha fatto chiarezza sulla sulla posizione della difesa: «Nell’ipotesi in cui Strasburgo dovesse riconoscere che sono state consumate violazioni dei diritti della difesa, si porrà poi in Italia il problema di una riapertura del procedimento: è chiaro che puntiamo a questo, non ci interessa affatto una condanna dell’Italia al risarcimento dei danni».