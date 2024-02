Sono stati 10 milioni e mille, pari al 60.1%, i telespettatori che hanno seguito in media la terza serata del festival di Sanremo (dalle 21.19 all’1.38). L’anno scorso la terza serata del festival (dalle 21.25 all’1.59) raccolse in media 9 milioni 240mila telespettatori pari al 57.6% di share. L’Amadeus V mette a segno un altro record: il 60.1% è il miglior risultato di share per la terza serata dal 1995, quando il festival condotto da Pippo Baudo con Anna Falchi e Claudia Koll fece segnare in media il 60.52%.

Sanremo, terza serata record: 10 mln incollati di media

Era chiaro, dunque: di Sanremo tutti se ne lamentano proprio perché tutti lo guardano. Anche con Travolta e Russell Crowe come ospiti internazionali. Siamo obbligati a guardare, e un po’ ci vergogniamo a dirlo. E’ fuori dalla nostra portata rinunciarci, ha ragione il filosofo francese Pascal Bruckner: “La televisione non impone allo spettatore che un atto di coraggio, ma un atto sovrumano: quello di spegnerla”. Prima dell’una e 38 di notte.