Prima via Crucis di Papa Leone in una Pasqua senza pace. C’erano almeno 30.000 persone a seguire Papa Leone portare la Croce per tutte le 14 stazioni in una Roma blindata e raccolta. La scelta del Pontefice è stata una partecipazione diretta, quasi fisica, al racconto della Passione. Un rito che ha alternato preghiere, letture, meditazioni, scritte dall’ex custode in Terra Santa, padre Francesco Patton. In un tempo segnato dai conflitti in varie zone del Pianeta, il messaggio del Papa è stato universale.

Una riflessione sul potere

Durante la celebrazione al Colosseo, protetto da un imponente servizio di sicurezza, Papa Leone ha indirizzato una frecciata ai potenti della terra, cioè a chi “crede di avere una autorità illimitata”. Citando una riflessione mutuata dai testi scritti di San Francesco ha rivolto una riflessione sul potere molto attuale: “Ogni autorità dovrà rispondere davanti a Dio del proprio modo di esercitare il potere ricevuto”. Cioè: “Dio vi giudica per la morte che avete causato. Fermate le guerre”.

È stata una Via Crucis marchiata dalla guerra. Ne è uscito un corteo di dolore che ha richiamato la tragedia in particolare del Medio Oriente e della Ucraina.

La Via Crucis al Colosseo

Il rito della Via Crucis si celebra ogni anno il venerdì del Triduo Pasquale, prima del silenzio del Sabato Santo e della domenica di Pasqua. Un rito che rievoca la Passione e la morte di Gesù. Una celebrazione in 14 stazioni che si perpetua dal 1731. Quest’anno la celebrazione ha assunto un segno particolare che Papa Leone, nella Messa Crismale, ha definito “L’ora buia della storia”.

Prevost, nel pomeriggio in San Pietro, si era inginocchiato e ha baciato la Croce. Papa Leone non ha seguito il rito sul Colle Palatino come il predecessore Francesco né ha portato il simbolo del Cristianesimo solo per alcune tappe al pari di Giovanni Paolo secondo o Benedetto XVI. Il Papa americano ha ripreso e rinnovato la tradizione introdotta da Paolo VI tenendo la Croce per tutta la durata della Via Dolorosa. Uno sforzo fisico di oltre un’ora.