Tragedia nella tarda serata a Roma: un incidente stradale in via Tuscolana è costato la vita a due persone, una donna di 50 anni e un ragazzo di 16. Lo schianto è avvenuto in via Antonino Anile e ha coinvolto due auto. La donna era alla guida di uno dei veicoli, mentre il 16enne si trovava a bordo dell’altra vettura. Nell’impatto sono rimaste ferite anche le figlie della donna, una di 20 anni e una di 11, estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportate al Policlinico Umberto I.

Ferito anche il conducente dell’altra auto, un ragazzo di 19 anni, portato al Policlinico Tor Vergata e sottoposto agli accertamenti di rito. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.