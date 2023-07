Santo Stefano di Cadore, auto investe famiglia: tre morti. Le vittime sono il padre, la nonna e il bimbo

È di tre morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Santo Stefano di Cadore (Belluno). Una intera famiglia – composta da padre, madre, figlio e nonna – è stata investita da un’auto.

Le vittime sono il padre, il suo bimbo che era sul passeggino, e la nonna.

Santo Stefano di Cadore, auto investe famiglia: le prime notizie

La famiglia, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è stata travolta mentre percorreva la strada regionale 355. A rimanere ferita è stata anche l’automobilista, di nazionalità straniera.

I feriti sono stati portati via in ambulanza, come il nonno del piccolo arrivato subito dopo e colto da malore. La strada è al momento chiusa per i rilievi da parte dei carabinieri.

Forse dovresti anche sapere che…