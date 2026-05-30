Rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha riferito di avergli detto che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo guida nei colloqui con Mosca, affermando che non lo si può affidare a “una donna” ed escludendo quindi la premier Giorgia Meloni.

Queste le parole di Lukashenko riportate dall’agenzia bielorussa BelTA News: “Ho detto: ‘Aspetta, tu sei un aksakal (decano, ndr), sei al potere da così tanti anni! E chi altro c’è? Friedrich Merz è un politico molto giovane. Keir Starmer è anche lui piuttosto giovane. Chi parlerà? Sono tutti giovani. In Italia – ha proseguito – c’è una donna primo ministro. Vuoi mettere questo peso su una donna? Tu sei l’aksakal: inizia a muoverti. Sei, per così dire, la figura principale e la forza trainante dell’Europa oggi. Sei andato in Armenia: bene, ora devi venire da noi e parlare, sia a Mosca sia a Minsk. E risolvere questa questione attraverso il dialogo”.