Tragedia in mare sul litorale vicino Roma dove una donna di 62 anni è morta annegata dopo essere stata sbattuta dalla forte corrente contro gli scogli. Soccorsa l’amica che era con lei e che è riuscita ad aggrapparsi alle rocce.

E’ accaduto nella riserva naturale di Torre Flavia a Ladispoli. A soccorrerle tre agenti della polizia locale della città metropolitana che, durante un pattugliamento sulle spiagge, sono stati attirati dalle urla di alcuni bagnanti. Per la 62enne non c’è stato nulla da fare: è stata ritrovata senza vita incastrata negli scogli.

L’altra, una 52enne che era in acqua con la vittima, è stata trasportata in ospedale dal 118 con diverse escoriazioni e sotto shock. Sono in corso gli accertamenti per far luce sulla vicenda. Sul posto la Capitaneria di Porto che nelle prossime ora ascolterà anche l’amica della vittima per ricostruire con esattezza quello che è accaduto. Qual punto pare sia conosciuto per essere pericoloso soprattutto quando il mare è mosso a causa delle forti correnti che creano dei vortici nella sabbia sul fondale e all’improvviso l’acqua diventa più profonda. Nella zona ci sarebbe anche un cartello che indica l’assenza del servizio di assistenza per i bagnanti.