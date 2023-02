Ha provocato un incidente frontale lungo la Milano-Meda, mentre scappava dai carabinieri. Abbandonata l’auto si è poi tuffato nel fiume Seveso ed è riuscito a fuggire. E’ la rocambolesca fuga di un pusher a Barlassina (Monza).

Dopo aver ignorato l’alt a un posto di blocco a Varedo (Monza), l’uomo inseguito dalle gazzelle ha imboccato la superstrada in direzione Como. Poi, tentando una svolta improvvisa, ha centrato in pieno un’altra auto proveniente nel senso di marcia opposto.

Non contento ha abbandonato la sua auto con dentro alcune dosi di cocaina, e si è gettato nel fiume. Illeso per fortuna il conducente dell’altra auto, un 66enne portato in ospedale per i controlli di rito. Sul posto, oltre ai carabinieri, i vigili del fuoco e la Polizia Locale.

