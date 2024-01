Scende dalla macchina dopo l’incidente e viene travolto e ucciso da un’auto

Scende dall’auto dopo l’incidente e viene travolto e ucciso da un’altra macchina. Tutto è avvenuto sulla statale 16 in direzione sud tra le uscite San Paolo e Stanic, a Bari. I mezzi coinvolti nell’incidente sono tre, secondo quanto riferito dagli agenti della polizia locale di Bari: si tratta di due autocarri e di un’auto.

La prima ricostruzione

La vittima, un uomo di circa 50 anni, era alla guida dell’auto quando avrebbe subito un tamponamento. Lasciato l’abitacolo per controllare i danni, sarebbe stato travolto da un furgoncino. Il ferito, un altro 50enne, è stato soccorso e trasportato all’ospedale San Paolo di Bari: le sue condizioni non sarebbero gravi. Il traffico è stato deviato lungo la corsia di emergenza “per consentire le operazioni di soccorso, rilievi e di rimozione dei mezzi”, fanno sapere dall’Anas che si trova sul posto per la gestione della viabilità.