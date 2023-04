Schiacciato da una ruspa, muore a 52 anni. L’incidente sul lavoro che si è verificato in uno stabilimento industriale di Brindisi, l’Ipem, che si occupa dello stoccaggio e della commercializzazione di gas. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato da una ruspa nei pressi del raccordo ferroviario interno allo stabilimento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale medico.

Schiacciato da una ruspa, muore a 52 anni

L’operaio morto nell’incidente era originario della provincia di Caserta ed era dipendente di una ditta esterna che stava operando all’interno dello stabilimento Ipem. Il 52enne era impegnato insieme ad altri operai nella sostituzione della benna della ruspa, quando è stato travolto dal mezzo meccanico durante alcune manovre. L’operaio che era alla guida della ruspa è stato trasferito in stato di shock in ospedale.

Ennesima morte sul lavoro in Italia

Sono in corso di verifica le ragioni che possano aver provocato questa ennesima morte sul lavoro in Italia. Al vaglio quindi l’eventuale omissione della vigilanza durante l’esecuzione delle opere, la predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento e l’adozione di un modello organizzativo per prevenire gli incidenti sul lavoro. L’area è stata sequestrata. La salma del 52enne è stata posta sotto sequestro così come l’intera area e la ruspa.

Forse dovresti anche sapere che…