Sciopero trasporti 8 marzo: treni, bus, metro, Trenord. Tutti gli orari

Per mercoledì, 8 marzo, i sindacati dei trasporti pubblici hanno indetto uno sciopero. Gli orari dello sciopero, come ovvio, variano da città in città. A Milano i dipendenti di Atm potrebbero aderire, anche se, come comunicato dall’azienda le metropolitane “saranno in servizio dal mattino al tardo pomeriggio: sono garantite fino alle 18”. Le linee potrebbero risentire dello sciopero solo dopo le 18 e fino al termine del servizio. Quanto a bus, tram e filobus “potrebbero non essere garantiti dalle 8:45 alle 15 e dopo le 18, fino al termine del servizio”.

A Roma, si legge su RomaMobilita.it, ha aderito il sindacato Cub Trasporti. La protesta coinvolgerà i dipendenti di Atac e Roma Tpl.

Per cui, nel rispetto delle fasce di garanzia previste per legge, i trasporti saranno assicurati da inizio servizio alle 8,30 e poi dalle 17 alle 20. Possibili stop o interruzioni di corse per bus (anche periferici), tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle potranno invece verificarsi dalle 8,30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Lo sciopero interesserà anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento. Per quel che riguarda il servizio notturno, nella notte tra domani e mercoledì non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne (linee la cui denominazione inizia per “n”) mentre verrà garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e quello delle corse notturne delle linee Atac 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee Roma Tpl 314, 404, 444. Viceversa, nella notte tra mercoledì e giovedì, sarà garantito il servizio delle linee bus “n” mentre non sarà assicurato quello delle linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e le corse notturne delle linee Atac 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 451, 664, 881, 916, 980 e delle linee Roma Tpl 314, 404, 444.

Sciopero trasporti 8 marzo: treni e Trenord

“Dalle ore 21:00 di martedì 7 alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo è indetto uno sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane – comunica l’azienda -. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni Frecce e Intercity. I treni regionali possono subire variazioni, ma sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Per quanto riguarda Trenord, “negli orari 6-9 e 18-21 viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti – scrive Trenord -. I servizi Regionale, Suburbano, Aeroportuale e la Lunga Percorrenza potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Martedì 7 marzo viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le ore 21:00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22:00”.