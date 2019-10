ROMA – Venerdì 25 ottobre è il giorno dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sciopero che fin dalla serata di giovedì coinvolgerà anche il trasporto pubblico.

Capitolo Ferrovie dello Stato.

Trenitalia assicura che dalle 21.00 di giovedì 24 ottobre alle 21.00 di venerdì 25 ottobre, in occasione dello sciopero generale al quale hanno aderito alcuni sindacati autonomi del Gruppo Fs, le Frecce circoleranno regolarmente e “saranno inoltre garantiti i collegamenti regionali nelle fasce pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00)”. Anche nel resto della giornata, spiega una nota delle Fs, “Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni. Sarà assicurato il collegamento fra Roma Termini e l’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Garantiti tutti i convogli elencati nell’apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull’orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com”.

Capitolo Trenord.

Nel milanese e in Lombardia, è Trenord a far sapere che lo sciopero generale “potrebbe avere ripercussioni sui treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza di Trenord e sul Malpensa Express, che potrebbero subire limitazioni e cancellazioni”. La società lombarda spiega che giovedì 24, prima dell’inizio dello sciopero, viaggeranno i treni in partenza entro le ore 21, che arrivano a destinazione finale entro le ore 22. Venerdì 25 dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 saranno effettuate le corse indicate sul sito Trenord. Circoleranno autobus sostitutivi senza fermate intermedie per le eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio. Informazioni sull’andamento della circolazione saranno comunicate su sito e App Trenord e nelle stazioni, tramite i monitor e gli annunci sonori. Nel solo capoluogo lombardo, per quel che riguarda il trasporto pubblico gestito dalla municipalizzata Atm, tram e bus saranno garantiti fino alle 8,45 e poi dalle 15 alle 18. Le metropolitane saranno garantite fino alle 18. “L’agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie – spiega infatti Atm in una nota – è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana dalle 18 al termine del servizio”.

Capitolo trasporto pubblico a Roma.

A Roma venerdì 25 ottobre il trasporto pubblico è a rischio per due scioperi, uno di 4 ore, dalle 20 a fine servizio, l’altro di 24. L’agitazione di 4 ore è stata proclamata dai sindacati Cgil, Cisl, Uil e Ugl in adesione a quella cittadina che riguarderà le aziende partecipate da Roma Capitale. Per Roma, dunque, il problema è a tappeto non solo sui trasporti ma anche per la raccolta rifiuti, i musei, i servizi comunali. Per muoversi, è bene sapere che la protesta di quattro ore interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. Quella di 24 ore è invece indetta dai sindacati Sgb-Cub, Si Cobas, Usi Ait e interesserà sia la rete Atac che i bus periferici della Roma Tpl. In questo caso saranno rispettate le fasce di garanzia: fino alle 8.30 e dalle 20 a fine servizio.

Capitolo trasporto pubblico a Milano.

A Milano Atm ha comunicato in una nota che l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio di superficie è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio mentre quella del personale viaggiante e di esercizio della metropolitana dalle 18 al termine del servizio.

Qui l’elenco dei treni garantiti da Italo, Trenitalia e Trenord.