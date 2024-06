Quando si torna a scuola? Il calendario regione per regione e tutte le festività

L’ultima campanella di questo anno scolastico, negli istituti italiani suonerà nei prossimi giorni. E se alcuni studenti affronteranno la maturità, altri torneranno sui banchi a settembre. In via generale gli istituti chiuderanno le porte entro il 10 giugno con alcune eccezioni dovute alle imminenti elezioni europee e amministrative. Alcune scuole saranno infatti sede dei seggi elettorali e chiuderanno qualche giorno prima.

Il calendario regione per regione del nuovo anno scolastico 2024-2025

A settembre si tornerà in classe in momenti diversi. Per molte regioni, la data di inizio è fissata per il 16: si tratta di Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Puglia e Toscana. Gli studenti di alcune regioni torneranno invece a scuola prima. I primi tra tutti sono quelli del Trentino che torneranno sui banchi il 9 settembre. L’11 settembre, torneranno a scuola gli studenti del Friuli Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Valle D’Aosta e Veneto. La mattina del 12, riapriranno invece le porte agli studenti gli istituti della Campania, Lombardia, Molise, Sardegna e Sicilia.

Le festività nazionali

Vediamo quali saranno le consuete festività nell’anno scolastico 2024-2025:

1° novembre 2024

8 dicembre

25 dicembre (Natale)

26 dicembre (Santo Stefano)

1° gennaio 2025 (Capodanno)

6 gennaio (Epifania)

20 aprile (Pasqua)

21 aprile (Lunedì dell‘Angelo)

25 aprile (Festa della Liberazione)

1° maggio (Festa del Lavoro)

2 giugno (Festa della Repubblica)

Festa del Patrono (se ricade in un giorno di lezione)

Gli ulteriori giorni di lezione sospesi