Senzatetto vince 300mila euro al Gratta e Vinci, parte dei soldi donati alla Caritas

Un senzatetto è stato baciato dalla fortuna vincendo 300mila euro al Gratta e Vinci. L’uomo, un 63enne di Jesi, dopo aver perso il lavoro racimolava spiccioli a un semaforo della cittadina marchigiana in cui vive da anni. Poi la vincita.

Senzatetto vince al Gratta e vinci

La storia fece scalpore più di altre soprattutto perché il 63enne quei soldi vinti non riuscì a intascarli subito. La vincita venne sequestrata infatti con un provvedimento disposto dopo la denuncia di un parente: il motivo che avrebbe spinto il familiare a rivolgersi ai carabinieri sarebbe legato al timore che il senzatetto fosse ricattabile da terzi o non capace di gestire tutti quei soldi.

Ora il suo legale ha fatto dissequestrare quei soldi che entrano finalmente in suo possesso. E per festeggiare, l’uomo ha deciso di devolvere parte di quel bottino alla Caritas che tanto lo ha aiutato quando ne aveva bisogno.

Parte della vincita alla Caritas

“E’ molto religioso – ha detto l’avvocato – ed è molto riconoscente per il sostegno che la Caritas gli ha fornito durante i periodi più difficili, in particolare quando aveva perso il lavoro”. “Oltre ai soldi donati alla Caritas ha dovuto pagare 60mila euro di tasse e qualche multa arrivata da Equitalia. Per il resto continua ancora a vivere sobriamente”, ha aggiunto.

