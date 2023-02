Dal primo marzo entrano in vigore le nuove norme che regolano le cause di divorzio e separazione. In anticipo di qualche mese va a regime la riforma Cartabia. Con l’obiettivo di ridurre del 40% i tempi della giustizia la riforma propone cambiamenti radicali in tema di famiglia.

Separazione e divorzio: dal marzo rito unico

Il più importante è l’abbandono della frammentazione dei procedimenti. Viene infatti introdotto il rito unico.

Con le nuove norme si potrà proporre contestualmente la domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, oppure riunirle in un unico procedimento. Per la procedibilità della domanda di divorzio è richiesto un doppio requisito: passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e cessazione ininterrotta della convivenza.

La causa non sarà più ‘bifasica’

La causa non sarà più ‘bifasica’ – la prima comparizione davanti al presidente, poi davanti al giudice istruttore – perché viene eliminata l’udienza presidenziale.

I procedimenti di separazione e divorzio contenziosi saranno caratterizzati da atti introduttivi contenenti l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di prova: nel ricorso devono essere contenuti documenti e mezzi di prova, la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui il ricorso si fonda.