Sfida tra ragazzini. Sdraiati sull’asfalto per poi alzarsi di scatto quando arrivano le auto e farsi fotografare dagli amici. E’ questa l’ultima folle sfida dei giovanissimi. Nel caso in questione siamo lungo la via Casilina, a pochi passi da un incrocio, a Piedimonte San Germano in provincia di Frosinone, nella serata di domenica tra le 21 e le 22.

La folle sfida tra adolescenti è stata segnalata da un dipendente di un hotel che si trova a ridosso della Casilina. L’uomo ha raccontato su Facebook che alcuni clienti sono entrati alla reception e gli hanno segnalato di aver visto i giovani sdraiati sull’asfalto. Si è affacciato e li ha visti. Ha urlato di togliersi minacciando di chiamare i Carabinieri. In risposta ha ricevuto solo insulti. Il post è stato condiviso con la speranza che arrivi ai genitori dei ragazzi, tutti compresi tra i 13 e i 14 anni, sperando anche che la notizia arrivi ai genitori dei ragazzini, tutti italiani.

I Carabinieri non sono stati però allertati

Malgrado le diverse segnalazioni ricevute anche da altri automobilisti, i Carabinieri del comando provinciale di Frosinone hanno dichiarato di non essere stati informati da nessuno. Il sindaco di Piedimonte ha raggiunto l’impiegato dell’albergo e si è fatto confermare il racconto così da attivare la polizia municipale che ora sta monitorando le immagini delle telecamere con lo scopo di allertare i genitori dei ragazzi.

