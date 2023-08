E’ morto in mare, annegato per salvare due ragazzi in difficoltà in balia delle onde. Un 35enne, della provincia di Firenze è morto per annegamento a Rimignano in provincia di Livorno. Si è tuffato per aiutarli ma poi, dopo aver raggiunto i due ragazzi, anche con l’aiuto di un bagnino di salvataggio, ha avuto difficoltà a tornare a riva, soccorso a sua volta, non ce l’ha fatta e ha perso la vita. Il bagnino ha aiutato i due bagnanti in difficoltà a raggiungere la riva mentre solo uno degli amici soccorritori, è riuscito a raggiungere la battigia. Il 35enne è stato recuperato da un altro bagnino nel frattempo intervenuto.

Annegato in mare: il tuffo e il salvataggio

L’uomo è stato portato a riva e sono subito iniziate le manovre di rianimazione grazie alla presenza di due sanitari che si trovavano sulla spiaggia. Le manovre sono poi continuate con i sanitari del 118 intervenuti ma le condizioni dell’uomo, recuperato in acqua tra le onde di un mare molto agitato, già privo di sensi, erano apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti un mezzo della Croce rossa con il medico del 118 a bordo, un’ambulanza della Misericordia di Castagneto, i carabinieri, l’elisoccorso Pegaso, la capitaneria di Piombino e un mezzo nautico della guardia costiera.

Gli altri morti in mare ieri

Quello del 35enne non è stato l’unico decesso di ieri in mare. Un ragazzo di 19 anni è annegato mentre si trovava in acqua nella zona del Lido Zen a Gallipoli. La vittima è un giovane di origine albanese in vacanza in Salento. Sono stati alcuni bagnanti a lanciare l’allarme dopo aver notato il 19enne in difficoltà. Vano però è stato ogni tentativo di rianimare il ragazzo da parte del personale del capitaneria di porto e dei sanitari del 118.

Una terza persona è morta invece nella acque di Capalbio per un probabile malore. Si tratta di un turista tedesco di 54 anni che ha perso la vita, intorno alle 14.30, sulla spiaggia dell’Oasi del Wwf di Burano a Capalbio (Grosseto). L’uomo era entrato in mare per una nuotata e probabilmente, secondo quanto si apprende, sarebbe stato colto da un malore. E’ stata la moglie a dare l’allarme quando ha visto il corpo del 54enne riverso in acqua. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l’elisoccorso Pegaso che si sono calati con il verricello. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimare l’uomo ma ha dovuto constatarne il decesso.

