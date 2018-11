PALERMO – Sei mesi fa, il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, ha inviato una nota ai sindaci dei 390 comuni dell’isola, con un secondo sollecito a settembre. La domanda era: quante case abusive ci sono in ogni comune? Solo da 39 dei paesi è arrivata la risposta. E tra questi non c’è Casteldaccia, il comune dove sono morte nove persone, tra cui due bambini, sepolti dall’acqua e dal fango mentre si trovavano all’interno di una villetta abusiva, vicino al fiume Milicia. Il governo, nel corso di una riunione di giunta – secondo quanto riporta il quotidiano La Sicilia -, ha predisposto l’invio di commissari ad acta nei comuni inadempienti.

“L’idea – dice Musumeci – è di creare un fondo di rotazione da dove attingere le risorse per finanziare le opere di demolizione dei manufatti abusivi, considerando che spesso i comuni sostengono di non potere procedere proprio per mancanza di fondi”.

Il presidente della Regione si è recato a Casteldaccia, per un sopralluogo nella zona del fiume Milicia. Il governatore, che era accompagnato dal capo della Protezione civile regionale Foti, ha voluto verificare di persona la situazione dell’area dove l’esondazione del corso d’acqua ha causato la morte di nove persone. “E’ davvero disarmante – dice Musumeci – vedere decine di case a due passi dal fiume. E’ una vocazione al suicidio. C’è stata l’irresponsabilità del cittadino, ma anche delle Istituzioni”.